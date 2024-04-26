Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аналітики ISW спрогнозували наслідки захоплення Часового Яру

26 квітня 2024, 08:55
Аналітики ISW спрогнозували наслідки захоплення Часового Яру
Фото: Надзвичайні новини
російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги.

Захоплення Часового Яру дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зауважили, що російські наступальні операції на захід від Авдіївки можуть надати тактичні переваги. Російська наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед. 

Зазначається, що окупаційні війська в районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної цілі в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від Покровська.

Навіть якщо російські тактичні успіхи змусять українські війська відступити на позиції далі на захід, нинішні російські успіхи на північний захід від Авдіївки навряд чи стануть оперативно значущими в найближчій перспективі. 

Тиск на Часів Яр є більшим. російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року.

Наступальна операція із захоплення Часового Яру, ймовірно, дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

"російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги. Ця зброя значно покращить обороноздатність України в найближчі тижні, і російське військове командування може активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки ця територія надає більше можливостей для швидкого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну незначущість цих успіхів", – йдеться у звіті.

Часів Ярконтрнаступвійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється