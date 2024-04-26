Аналітики ISW спрогнозували наслідки захоплення Часового Яру

російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги.

Захоплення Часового Яру дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зауважили, що російські наступальні операції на захід від Авдіївки можуть надати тактичні переваги. Російська наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.

Зазначається, що окупаційні війська в районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної цілі в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від Покровська.

Навіть якщо російські тактичні успіхи змусять українські війська відступити на позиції далі на захід, нинішні російські успіхи на північний захід від Авдіївки навряд чи стануть оперативно значущими в найближчій перспективі.

Тиск на Часів Яр є більшим. російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року.

Наступальна операція із захоплення Часового Яру, ймовірно, дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

"російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги. Ця зброя значно покращить обороноздатність України в найближчі тижні, і російське військове командування може активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки ця територія надає більше можливостей для швидкого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну незначущість цих успіхів", – йдеться у звіті.