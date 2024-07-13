Аналітики ISW зробили прогноз, коли і як Україна здатна почати контрнаступ

Наразі в Україні триває позиційна війна, зазначили західні експерти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і наша сторона може піти не на окремі великомасштабні контрнаступальні заходи, а контрнаступ може мати вигляд серії комплексних операцій упродовж кінця 2024 року та впродовж усього 2025-го.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Вихід із поточної позиційної війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських сил, а менш масштабні українські контрнаступальні операції надають можливості для досягнення оперативно значущих цілей без проблем, пов'язаних із проведенням більш масштабних контрнаступальних операцій", - зазначили експерти.

Аналітики вважають, що більш дрібні контрнаступальні операції, ймовірно, дозволять українським воїнам почати послаблювати здатність рф використовувати ініціативу на полі бою раніше і швидше зменшити частину тиску на наших бійців.

"Західні та американські офіційні особи оцінюють, що українські сили продовжать оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести великомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року", - додали в Інституті.