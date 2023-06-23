Аналітики ISW зробили важливу заяву про удари ЗСУ

ЗСУ можуть посилити удари по маршрутах логістики росіян.

Українські Збройні сили можуть активізувати зусилля, аби завдавати ударів по російських наземних комунікаціях на півдні України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку ISW, українські військові можуть посилити удари по тилах та вразливих районах уздовж наземних комунікацій окупантів, щоб порушити їхні шляхи постачання.

"Широке обурення російських мілблогерів і занепокоєння з приводу удару може свідчити про те, що війська рф можуть бути дедалі більше стурбовані своєю здатністю забезпечити захист наземних ліній зв’язку на півдні України", - наголошують аналітики.

До слова, напередодні, 22 червня, легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи у місті та Якимівці. Крім того, російські засоби масової пропаганди стверджували, що вночі було завдано удару по Чонгарському мосту на трасі E105. Деякі російські джерела також стверджували, що ЗСУ також завдали удару по переправі через озеро Сиваш.