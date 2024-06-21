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Аналітики назвали, за якої умови настане поразка росії у війні – ISW

21 червня 2024, 08:55
Аналітики назвали, за якої умови настане поразка росії у війні – ISW
Фото: з вільного доступу
Загроза ядерної ескалації надалі залишатиметься основним інструментом маніпулювання рф.

Попри риторику російського диктатора владіміра путіна і його погрози, зокрема ядерною зброєю, росія не зможе перемогти у війні, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння кремлю.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW продовжує оцінювати, що росія не може перемогти Україну або Захід – і, швидше за все, програє, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння кремлю", – йдеться у звіті.

Зазначається, що під час візитів до Північної Кореї та В'єтнаму путін розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети щодо неминучої поразки у незаконній загарбницькій війні росії в Україні.

У середині червня партнери України здійснили кілька важливих кроків для узгодження спільної стратегії та визначення бажаного стратегічного результату війни. Понад 80 західних та міжнародних посадовців нещодавно сформулювали принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи тривалого миру в Україні у комюніке, прийнятому під час Глобального саміту миру 16 червня.
 
13 червня Україна також підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією на 10 років, а численні держави-партнери підтвердили довгострокову підтримку України в рамках формату Великої сімки (G7) і Рамштайну.
 
Стратегія путіна щодо перемоги у війні ґрунтується на спробах кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз і міжнародних союзників України, змусивши їх припинити підтримку України і відмовитися від ключових принципів міжнародного права – поваги до державного суверенітету і непорушності територіальної цілісності.
 
"Стратегічна чіткість союзників і їхня готовність допомогти Україні здобути рішучу перемогу над росією на полі бою в Україні значною мірою підриває зусилля путіна, а також його здатність впливати на волю і рішення відповідальних осіб у країнах-членах альянсу", – вважають аналітики.
 
путін приховано погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні здобути рішучу перемогу над росією, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення міжнародного співтовариства щодо підтримки України.
 
На думку аналітиків, погроза путіна ядерною зброєю є частиною триваючої кампанії ядерного шантажу кремля, спрямованої на те, щоб відмовити союзників України від рішучої участі у протидії незаконному вторгненню росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до реальної ядерної ескалації. 

 

війна в Україніросія окупантиВладімір ПутінПоразка

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