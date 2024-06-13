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Аналітики оцінили загадковий дрон, який атакував цінну установку рф

13 червня 2024, 18:35
Аналітики оцінили загадковий дрон, який атакував цінну установку рф
Не виключено, що уражена станція зв'язку Р-416ГМ була розгорнута на території росії.

Дрон-камікадзе "новітньої розробки", яким українські бійці вперше в історії уразили російську станцію зв'язку Р-416ГМ "Граніт-М", чимось схожий на БПЛА Warmate і RAM II.

Про це розповідають аналітики з Defense Express, переглянувши опубліковане відео удару.

"Візуально він досить схожий на польський Warmate, але у нього хвостове оперення спрямоване вгору, а не вниз, як у дрона на відео. Крім того, назвати цей дрон новим досить важко, бо він активно використовується з 2022 року. Також він має інший інтерфейс оператора", - йдеться в публікації.

Зазначається, що схоже V-подібне хвостове оперення має й український RAM II: "Але, як зовнішній вигляд, так і інтерфейс оператора прямо говорить про те, що мова не йде про цей дрон-камікадзе".

При цьому вказується, що новий дрон явно має цілу низку позитивних характеристик: високу завадостійкість і велику дальність, бо Р-416ГМ "Граніт-М" не міг бути розгорнутий близько до лінії фронту.

"Такі радіорелейні станції розгортаються для забезпечення зв'язку штабів високого рівня бригади, дивізії і вище. Р-416ГМ "Граніт-М" працює в діапазоні 5,6-6,2 і 7,9-8,4 ГГц. Особливістю такого зв'язку є досить висока швидкість передавання даних (робоча - 34 Мбіт/с, максимальна - до 311 Мбіт/с), завадозахищеність і секретність, насамперед завдяки вузькоспрямованому сигналу... Де саме знищили цю Р-416ГМ, поки що невідомо, але можна припустити, що йдеться про територію РФ, бо такі станції зазвичай розгортаються досить далеко від "нуля", - зазначили аналітики.

ДронАналітикавійна в Україніросія-агресор

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