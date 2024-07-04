Аналітики порахували, скільки БМП залишилося у росії
04 липня 2024, 20:52
Фото: з вільного доступу
Підрахунки OSINT-аналітиків за супутниковими знімками показують, що на російських базах зберігання залишається зовсім мало придатної для боїв техніки.
На базах зберігання в росії залишається ще близько 9300 одиниць піхотної бронетехніки, але більшу їхню частину становлять або сильно застарілі моделі, або майже непридатні до відновлення екземпляри.
Про це свідчать дані, зібрані аналітиками відкритих даних (OSINT) за супутниковими знімками, пише "Радіо Свобода".
Автор публікації зазначає, що активне використання російськими військами на фронті мотоциклів, квадроциклів та іншої легкої колісної техніки - це ніяка не "кмітливість", а свідоцтво дефіциту броньованих машин, що наростає.
"У деяких випадках можна навіть передбачити, що станеться на фронті, виходячи зі стану складів. Наприклад, бачачи, що більшість добре збережених БМП зникли з баз зберігання, не дивно, що росія почала покладатися на інші засоби пересування. Спочатку вони почали використовувати БТР і МТ-ЛБ, які не призначені для штурмових операцій. Коли втрати продовжували наростати, а запаси готової до експлуатації техніки скорочувалися, вони почали використовувати ще менш придатні для цього засоби, такі, як квадроцикли або мотоцикли", - пояснив виданню OSINT-аналітик, який діє в Твіттері під псевдонімом Jompy.
За його підрахунками, на момент вторгнення в Україну армія рф мала в строю близько 2-3 тисяч легкоброньованих тягачів МТ-ЛБ і ще близько 3 тисяч на базах зберігання. Ці машини не призначені для участі в боях, але росіяни змушені були їх використовувати в такій ролі, що призвело до величезних втрат і спустошення баз їх зберігання.
"Я думаю, що незабаром російська армія почне використовувати старі БТР-60/70, МТ-ЛБу і навіть броньовані розвідувально-дозорні машини БРДМ-2: повільно, але вірно вони стають дедалі поширенішими в даних про щотижневі втрати, хоча раніше майже не зустрічалися в них. Останні супутникові знімки підтверджують, що росія почала виводити велику кількість таких машин зі складів", - зазначає Jompy.
Підрахунки OSINT-аналітиків за супутниковими знімками показують, що на російських базах зберігання залишається зовсім мало придатної для боїв техніки. Так, сьогодні на складах у рф ще залишається приблизно 9300 бронемашин усіх типів (крім танків). У справному стані, за оцінками аналітиків, перебувають менше ніж 5700 із них. Із числа справних лише близько 1350 одиниць припадає на бойові машини піхоти - техніку, яка дійсно призначена для ведення бою на передній лінії фронту, а не для виконання допоміжних завдань.