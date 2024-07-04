Аналітики порахували, скільки БМП залишилося у росії

Підрахунки OSINT-аналітиків за супутниковими знімками показують, що на російських базах зберігання залишається зовсім мало придатної для боїв техніки.

На базах зберігання в росії залишається ще близько 9300 одиниць піхотної бронетехніки, але більшу їхню частину становлять або сильно застарілі моделі, або майже непридатні до відновлення екземпляри.

Про це свідчать дані, зібрані аналітиками відкритих даних (OSINT) за супутниковими знімками, пише "Радіо Свобода".

Автор публікації зазначає, що активне використання російськими військами на фронті мотоциклів, квадроциклів та іншої легкої колісної техніки - це ніяка не "кмітливість", а свідоцтво дефіциту броньованих машин, що наростає.

"У деяких випадках можна навіть передбачити, що станеться на фронті, виходячи зі стану складів. Наприклад, бачачи, що більшість добре збережених БМП зникли з баз зберігання, не дивно, що росія почала покладатися на інші засоби пересування. Спочатку вони почали використовувати БТР і МТ-ЛБ, які не призначені для штурмових операцій. Коли втрати продовжували наростати, а запаси готової до експлуатації техніки скорочувалися, вони почали використовувати ще менш придатні для цього засоби, такі, як квадроцикли або мотоцикли", - пояснив виданню OSINT-аналітик, який діє в Твіттері під псевдонімом Jompy.