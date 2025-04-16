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Аналітики розкрили, для чого насправді путіну наступ на Сумщині – France 24

16 квітня 2025, 13:13
Аналітики розкрили, для чого насправді путіну наступ на Сумщині – France 24
Фото: з вільного доступу
путін намагатиметься переконати США, що він є переможцем на фронті, тож не повинен йти на поступки.
Експерти кажуть, що наступ рф на Сумщині має на меті розтягнути оборонні лінії України та створити видимість прогресу окупантів на фронті – навіть тоді, коли виснажлива війна москви на сході заходить у кривавий глухий кут.
 
Про це пише France 24.
 
За кілька тижнів до того, як ракети "Іскандер-М" вдарили по Сумах, місто вже жило під тінню війни. Суми стали притулком для сотень цивільних із прикордонних сіл.
 
"Щодня в Сумах ми бачили кілька сотень людей, які прибували до міста в пошуках притулку. Вони рятувалися від постійних атак безпілотників і артилерійських снарядів, які стали повсякденним явищем для селян, які живуть поблизу кордону", - розповів кореспондент Джеймс Андре. 
 
Ескалація розпочалася після того, як росія повернула контроль над ділянкою в Курській області.
 
"росія зараз натискає на свою перевагу, відтісняючи українські сили від Курська та переносячи імпульс в Україну. Суми – головне місто на їхньому шляху", - сказав Андре.
 
Директор Євразійської демократичної ініціативи Пітер Залмаєв назвав удар рф по центру Сум "опортуністичним злочином", що став можливим через близькість до кордону:
 
"Подвійні удари посилають сигнал про те, що путіну все одно і що Трампу потрібно піти на ще більше поступок російській стороні. Вони показують, що путін впевнений, що ще багато українських територій, які потрібно захопити, і ще багато життів, щоб забрати, перш ніж він захоче сісти за стіл переговорів".
 
На думку аналітиків, москва намагається показати перевагу на фронті, щоб схилити адміністрацію Трампа до поступок.
 
"Ми точно можемо сказати, що ця війна - це не лише бойові дії, а й уявлення про те, хто має перевагу - як усередині країни, так і за кордоном. Особливо це стосується Сполучених Штатів, які збираються відігравати важливу роль у будь-яких переговорах. Атаки на Суми вказують на те, що росія намагається нав’язати США, що вона є стороною-переможцем і тому не повинна йти на поступки. І, здається, американці цілком можуть слухати", - каже Понісцякова.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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