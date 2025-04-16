Аналітики розкрили, для чого насправді путіну наступ на Сумщині – France 24

путін намагатиметься переконати США, що він є переможцем на фронті, тож не повинен йти на поступки.

Експерти кажуть, що наступ рф на Сумщині має на меті розтягнути оборонні лінії України та створити видимість прогресу окупантів на фронті – навіть тоді, коли виснажлива війна москви на сході заходить у кривавий глухий кут.

Про це пише France 24.

За кілька тижнів до того, як ракети "Іскандер-М" вдарили по Сумах, місто вже жило під тінню війни. Суми стали притулком для сотень цивільних із прикордонних сіл.

"Щодня в Сумах ми бачили кілька сотень людей, які прибували до міста в пошуках притулку. Вони рятувалися від постійних атак безпілотників і артилерійських снарядів, які стали повсякденним явищем для селян, які живуть поблизу кордону", - розповів кореспондент Джеймс Андре.