Аналітики розповіли про умови, які дозволять ЗСУ провести успішні контрнаступальні операції

Сили оборони успішно захищали та звільняли територію, попри всі переваги ворога.

російські війська починають відчувати дефіцит озброєнь і живої сили. Це і допомога західних союзників дозволять Збройним силам України з часом провести успішні контрнаступальні операції.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню The Guardian.

У ньому військовий сказав, що за останні два роки окупанти за останні два з половиною роки суттєво збільшили свої людські та матеріальні ресурси для війни.

Однак експерти наголошують, що це не свідчить про раптове збільшення присутності військових рф в Україні, а скоріше відображають кадровий і матеріальний дефіцит самої української армії.