Аналітики розповіли, скільки території росіяни захопили з жовтня 2023 року – ISW

Із 1 січня по 28 березня 2024 року окупанти захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.

Із початку наступальних операцій у жовтні 2023 року російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що з 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.

Військові аналітики припускають, що такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени.

Онак, на думку аналітиків, це незначне збільшення швидкості російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху на тлі затримок допомоги США.

Проте нестача матеріально-технічних засобів обмежує можливості українських військ проводити ефективні оборонні операції, водночас надає окупантам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для російських військ досягти значних оперативних успіхів у майбутньому.

Надходження достатньої та регулярної допомоги та розв'язання проблем, пов’язаних з мобілізацією в Україні, забезпечили б ЗСУ здатність зупинити рф у незначних тактичних досягненнях.