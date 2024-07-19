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ПОЛІТИКА

Аналітики RUSI: Контрнаступ ЗСУ зараз нежиттєздатний, потрібні нові стратегії

19 липня 2024, 14:20
Аналітики RUSI: Контрнаступ ЗСУ зараз нежиттєздатний, потрібні нові стратегії
росіянам потрібно показати, якою насправді є вартість війни для них. Силам оборони тим часом необхідно підготувати військо до потенційної операції в майбутньому. Це потрібно робити довше та більш якісно.

Аналітики Royal United Services Institute (RUSI) заявили, що наразі у ЗСУ немає можливостей для проведення контрнаступу, такий варіант для нашої країни є нежиттєздатний. Проте у Сил оборони є альтернативні шляхи досягнення успіху. 

Експерти назвали причини провального контрнаступу захисників влітку 2023-го. Тоді військове керівництво країни сконцентрувало 12 бригад на 30 км ділянці фронту. Їм протистояли шість полків російської армії, які на той момент перебували у глибокій обороні. Фахівці наголошують, що ця операція була приречена одразу. Вона передбачала швидкий прорив фортифікацій противника та активну маневрову фазу, як це сталося у Харківській області. 

Також не варто забувати, що тоді стався витік секретної інформації у США, внаслідок якого плани України щодо контрнаступу не були несподіванкою для рф. кремль провів масову мобілізацію, бетонував свою оборону і зумів відтягти на бахмутський напрямок значну частину ресурсів України. Допомогла цьому й ситуацію з постачанням озброєння Україні.

Зараз ЗСУ у положенні, коли 14 підрозділам армії все ще не вистачає озброєння, також досі триває блокування використання деяких його видів. Тим часом росіяни, маючи необмежений живий ресурс, продовжують свої штурми. Тож у RUSI наголошують, що ще один контрнаступ ЗСУ зараз був би невдалим дублем. 

Експерти вважають, що Сили оборони повинні завдавати далекобійних ударів по підприємствах та інфраструктурі, які генерують рублі для російського бюджету. Захід тим часом повинен посилити санкції, розігнати інфляцію у рф, викликавши у росіян недовіру до власної валюти. Їм потрібно показати, якою насправді є вартість війни.  

Паралельно з цим всім Київ повинен збирати військо, оснащувати його й готувати значно довше та якісніше, аніж під час контрнаступу-2023. ЗСУ повинні бути готовими до реалій поля бою та потенційної взаємодії на загальнобригадному та корпусному рівнях.

війнаЗСУконтранаступ

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