Аналітики США назвали напрямок, де воюватимуть "вагнерівці" на фронті – ISW

Йдеться про роз'єднані контингенти групи "Вагнера", які об'єдналися у нову організацію.

російські найманці "вагнерівці" повертаюся на фронт до України. Наймовірніше, вони братимуть участь в операціях на південному фланзі Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Роз'єднані контингенти групи "Вагнера", які повертаються воювати до України, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості росії, не приносячи повного набору ефективності, яку "Вагнера" мала як унітарна організація під керівництвом Євгенія Пригожина та засновника Дмитра Уткіна", - сказано у повідмомленні.

За даними аналітиків, близько 500 співробітників "Вагнера", включно з тими, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації, організованої колишнім керівником відділу кадрів "Вагнера". Вони, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК "Вагнера"(раніше він називався Вадим "Хрусталь") намагається завербувати бійців в нову ПВК для дій в Африці.

"Ці звіти вказують на те, що війська "Вагнера" роздроблені і навряд чи зможуть об’єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні", - стверджують аналітики.