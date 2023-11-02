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CУСПІЛЬСТВО

Анджеліна Джолі засудила ракетні удари по сектору Гази

02 листопада 2023, 12:41
Анджеліна Джолі засудила ракетні удари по сектору Гази
Фото: EPA/UPG
Зірка Голлівуду заявила, що Газа перетворюється на масову могилу, та назвала світових лідерів співучасниками злочинів.

Американська акторка Анджеліна Джолі засудила ізраїльські удари по сектору Гази.

Про це вона написала в Instagram.

Зокрема, зірка екранів наголосила, що бомбардування населення є навмисним, додавши, що місто перетворюється на братську могилу.

"Це цілеспрямоване бомбардування населення, яке опинилося в пастці і не має куди втекти. Газа була в'язницею під відкритим небом протягом майже двох десятиліть і швидко перетворюється на братську могилу. 40% вбитих - невинні діти. Вбивають цілими сім'ями", - написала вона.

Крім того Анджеліна Джолі назвала світових лідерів співучасниками злочинів, адже вони не вимагають припинення вогню.

"На очах у всього світу і за активної підтримки багатьох урядів мільйони палестинських цивільних осіб - діти, жінки, сім'ї - піддаються колективному покаранню і дегуманізації, позбавлені їжі, медикаментів і гуманітарної допомоги всупереч міжнародному праву. Відмовляючись вимагати гуманітарного припинення вогню і перешкоджаючи Раді Безпеки ООН нав'язати його обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів", - підсумувала зірка.

Анджеліна ДжоліСектор ГазиХамас: Ізраїль

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