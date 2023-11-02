Анджеліна Джолі засудила ракетні удари по сектору Гази

Зірка Голлівуду заявила, що Газа перетворюється на масову могилу, та назвала світових лідерів співучасниками злочинів.

Американська акторка Анджеліна Джолі засудила ізраїльські удари по сектору Гази.

Про це вона написала в Instagram.

Зокрема, зірка екранів наголосила, що бомбардування населення є навмисним, додавши, що місто перетворюється на братську могилу.

"Це цілеспрямоване бомбардування населення, яке опинилося в пастці і не має куди втекти. Газа була в'язницею під відкритим небом протягом майже двох десятиліть і швидко перетворюється на братську могилу. 40% вбитих - невинні діти. Вбивають цілими сім'ями", - написала вона.

Крім того Анджеліна Джолі назвала світових лідерів співучасниками злочинів, адже вони не вимагають припинення вогню.

"На очах у всього світу і за активної підтримки багатьох урядів мільйони палестинських цивільних осіб - діти, жінки, сім'ї - піддаються колективному покаранню і дегуманізації, позбавлені їжі, медикаментів і гуманітарної допомоги всупереч міжнародному праву. Відмовляючись вимагати гуманітарного припинення вогню і перешкоджаючи Раді Безпеки ООН нав'язати його обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів", - підсумувала зірка.