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Англійським футболом уперше керуватиме жінка

Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію
Футбольна асоціація Англії (FA) у вівторок оголосила про призначення нового керівника організації.
Англійським футболом уперше керуватиме жінка Фото: skysports.com
Посаду голови із січня наступного року займатиме Деббі Г'юїтт, член ради директорів Visa Europe і керівник британської мережі ресторанів та пабів The Restaurant Group, повідомляє офіційний сайт FA.  
 
Попередній очільник Футбольної асоціації Англії Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року.
 
Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію.
 
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08 06 2021 15:47
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