СПОРТ НОВИНИФутбольна асоціація Англії (FA) у вівторок оголосила про призначення нового керівника організації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Англійським футболом уперше керуватиме жінка
Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію
Фото: skysports.com
Посаду голови із січня наступного року займатиме Деббі Г'юїтт, член ради директорів Visa Europe і керівник британської мережі ресторанів та пабів The Restaurant Group, повідомляє офіційний сайт FA.
Попередній очільник Футбольної асоціації Англії Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року.
Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію.
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