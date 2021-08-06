Англійським футболом уперше керуватиме жінка Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію

Футбольна асоціація Англії (FA) у вівторок оголосила про призначення нового керівника організації.

Фото: skysports.com

Посаду голови із січня наступного року займатиме Деббі Г'юїтт, член ради директорів Visa Europe і керівник британської мережі ресторанів та пабів The Restaurant Group, повідомляє офіційний сайт FA. Попередній очільник Футбольної асоціації Англії Грег Кларк пішов у відставку в листопаді 2020 року. Г'юїтт стала першою жінкою на чолі футбольної асоціації Англії за всю її 158-річну історію. Читайте також: Лувр очолила жінка вперше за 228 років існування музею

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