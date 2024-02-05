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Анкара надасть Єгипту безпілотники – Reuters

05 лютого 2024, 15:25
Анкара надасть Єгипту безпілотники – Reuters
Фото: Прямий
Ердоган поїде до Каїру 14 лютого.

Анкара погодилася надати Єгипту свої безпілотники. Про це повідомив міністр закордонних справ Хакан Фідан Туреччини.

Про це пише Reuters.

Президент Туреччини Тайїп Раджеп Ердоган має намір відвідати Єгипет 14 лютого, де зустрінеться зі своїм колегою Абделем Фаттахом ас-Сісі. 

Дві країни нормалізували відносини після десятиліття розриву. Торік Анкара та Каїр взаємно призначили послів.

За словами Фідана, лідер Туреччини обговорюватиме з Сісі двосторонні та регіональні питання, зокрема торгівлю, енергетику та безпеку.

Нормалізація наших відносин важлива для того, щоб Єгипет мав певні технології. У нас є угода про надання Єгипту безпілотних літальних апаратів та інших технологій”, − сказав міністр.

Яке саме озброєння отримає Каїр, очільник турецьких дипломатів не уточнив.

Міжнародний попит на турецькі безпілотники різко зріс після їхнього впливу на конфлікти в Сирії, Лівії, Азербайджані та війни в Україні. Серед покупців турецьких дронів є Ефіопія, яка має холодні відносини з Єгиптом через так званю “Греблю відродження” − дамбу гідроелектростанції на Блакитному Нілі. Єгипет побоюється залишитися без води у разі запуску греблі, що може стати каталізатором військового конфлікту з Ефіопією.

ЄгипетАнкаравійна в Українівійськова підтримкаросія окупанти

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