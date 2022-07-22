Анна Рижикова увійшла до комісії атлетів World Athletics Українка отримала 607 голосів

Під час чемпіонату світу з легкої атлетики в Юждині (США) відбулися вибори представників комісії атлетів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics).

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Як повідомляє офіційний сайт World Athletics, до складу комісії увійшла 32-річна українська бігунка Анна Рижикова. Українка отримала 607 голосів. Окрім Анни, до складу комісії увійшли Івет Лалова-Колліо (Болгарія) - 615 голосів, Лея Шпрунгер (Швейцарія) - 585, Лізанн Де Вітт (Нідерланди) - 560, Меттью Г'юз (Канада) - 555 та Тосікадзу Яманісі (Японія) - 494. Рижикова на чемпіонаті світу-2022 виступить у фіналі бігу на 400 метрів з бар’єрами.

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