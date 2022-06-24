БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГлава МЗС Німеччини сподівається, що вже у липні зерно з України можна буде ексопртувати щодня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Анналена Бербок сподівається на щоденний експорт зерна з Одеси у липні
На думку міністерки, альтернативним шляхом є сухопутній маршрут через Румунію
Анналена Бербок Фото: DW
Про це повідомляє Bild.
Анналена Бербок виступила на на міжнародній конференції з безпеки харчових продуктів, і заявила, що з огляду на російську загарбницьку війну, ведеться пошук постійних альтернативних маршрутів для експорту із заблокованого Одеського порту.
За її словами, здійснювати експорт зерна з України можна за допомогою судноплавства через Дунай і сухопутній маршрут через Румунію.
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