Анналена Бербок сподівається на щоденний експорт зерна з Одеси у липні На думку міністерки, альтернативним шляхом є сухопутній маршрут через Румунію

Глава МЗС Німеччини сподівається, що вже у липні зерно з України можна буде ексопртувати щодня.

Анналена Бербок Фото: DW

Про це повідомляє Bild. Анналена Бербок виступила на на міжнародній конференції з безпеки харчових продуктів, і заявила, що з огляду на російську загарбницьку війну, ведеться пошук постійних альтернативних маршрутів для експорту із заблокованого Одеського порту. За її словами, здійснювати експорт зерна з України можна за допомогою судноплавства через Дунай і сухопутній маршрут через Румунію.

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