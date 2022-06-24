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Анналена Бербок сподівається на щоденний експорт зерна з Одеси у липні

На думку міністерки, альтернативним шляхом є сухопутній маршрут через Румунію
Глава МЗС Німеччини сподівається, що вже у липні зерно з України можна буде ексопртувати щодня.
Анналена Бербок сподівається на щоденний експорт зерна з Одеси у липні Анналена Бербок Фото: DW

Про це повідомляє Bild. 

Анналена Бербок виступила на на міжнародній конференції з безпеки харчових продуктів,  і заявила, що з огляду на російську загарбницьку війну, ведеться пошук постійних альтернативних маршрутів для експорту із заблокованого Одеського порту.

За її словами, здійснювати експорт зерна з України можна за допомогою судноплавства через Дунай і сухопутній маршрут через Румунію.

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24 06 2022 15:55
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