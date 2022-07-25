Аномальна спека у США призвела до масштабних лісових пожеж у Каліфорнії

Сполучені Штати Америки накрила аномальна спека, внаслідок чого в Каліфорнії виникли лісові пожежі, які вже охопили понад 2650 гектарів.

Велика лісова пожежа спалахнула у Каліфорнії у п'ятницю, 22 липня, неподалік національного парку Йосеміті. Через це під загрозою опинилися унікальні гігантські секвої.

Пожежа охопила понад 2650 гектарів і знищила десять господарств, ще 5 – постраждали. У Департаменті лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії повідомили, що станом на полудень суботи вогонь було локалізовано на 0%.

Також повідомляється, що до неділі полум'я знищило понад 56 квадратних кілометрів лісових угідь.

Через масштабну лісову пожежу у каліфорнійському окрузі Маріпоза оголошено зону надзвичайного стану. 23 липня там надійшов наказ про евакуацію близько 6 тисяч людей.

Повідомляється, що декілька будинків уже згоріли. Вогонь також знищив декілька ділянок ліній електропередачі, через що світло втратили понад 2600 будівель. Через пожежі перекрито великі автотраси.

З полум'ям борються понад 400 пожежників за участю важкої наземної техніки та авіації. Місцева влада не виключає, що загасити вогонь вдасться лише за тиждень.