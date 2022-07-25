CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСполучені Штати Америки накрила аномальна спека, внаслідок чого в Каліфорнії виникли лісові пожежі, які вже охопили понад 2650 гектарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аномальна спека у США призвела до масштабних лісових пожеж у Каліфорнії
Під загрозою опинилися унікальні гігантські секвої
Фото: з вільного доступу
Про це передає "Голос Америки".
Велика лісова пожежа спалахнула у Каліфорнії у п'ятницю, 22 липня, неподалік національного парку Йосеміті. Через це під загрозою опинилися унікальні гігантські секвої.
Пожежа охопила понад 2650 гектарів і знищила десять господарств, ще 5 – постраждали. У Департаменті лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії повідомили, що станом на полудень суботи вогонь було локалізовано на 0%.
Також повідомляється, що до неділі полум'я знищило понад 56 квадратних кілометрів лісових угідь.
Через масштабну лісову пожежу у каліфорнійському окрузі Маріпоза оголошено зону надзвичайного стану. 23 липня там надійшов наказ про евакуацію близько 6 тисяч людей.
Повідомляється, що декілька будинків уже згоріли. Вогонь також знищив декілька ділянок ліній електропередачі, через що світло втратили понад 2600 будівель. Через пожежі перекрито великі автотраси.
З полум'ям борються понад 400 пожежників за участю важкої наземної техніки та авіації. Місцева влада не виключає, що загасити вогонь вдасться лише за тиждень.
Huge wildfire forces evacuations in California, UShttps://t.co/DeRsFO9HUx pic.twitter.com/yKuRfq5oaM— BBC News (World) (@BBCWorld) July 24, 2022
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