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Аномальна спека у США призвела до масштабних лісових пожеж у Каліфорнії

Під загрозою опинилися унікальні гігантські секвої
Сполучені Штати Америки накрила аномальна спека, внаслідок чого в Каліфорнії виникли лісові пожежі, які вже охопили понад 2650 гектарів.
Аномальна спека у США призвела до масштабних лісових пожеж у Каліфорнії Фото: з вільного доступу
Про це передає "Голос Америки".
 
Велика лісова пожежа спалахнула у Каліфорнії у п'ятницю, 22 липня, неподалік національного парку Йосеміті. Через це під загрозою опинилися унікальні гігантські секвої.
 
Пожежа охопила понад 2650 гектарів і знищила десять господарств, ще 5 – постраждали. У Департаменті лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії повідомили, що станом на полудень суботи вогонь було локалізовано на 0%.
 
Також повідомляється, що до неділі полум'я знищило понад 56 квадратних кілометрів лісових угідь.
 
Через масштабну лісову пожежу у каліфорнійському окрузі Маріпоза оголошено зону надзвичайного стану. 23 липня там надійшов наказ про евакуацію близько 6 тисяч людей.
 
Повідомляється, що декілька будинків уже згоріли. Вогонь також знищив декілька ділянок ліній електропередачі, через що світло втратили понад 2600 будівель. Через пожежі перекрито великі автотраси.
 
З полум'ям борються понад 400 пожежників за участю важкої наземної техніки та авіації. Місцева влада не виключає, що загасити вогонь вдасться лише за тиждень.
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25 07 2022 10:27
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