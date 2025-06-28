Аномальна спека в Європі: температура перевищує 40°C

Червень в Україні, як правило, завжди вирізняється нестійкою погодою.

Спека, що охопила Європу, призвела до того, що температура в деяких країнах перевищила 40°C. Літні температури продовжують підніматися по всій Європі, а різні регіони континенту зіткнулися з численними лісовими пожежами та екстремальними тепловими хвилями.

Про це повідомляє Euronews.

У Туреччині температура перевищила 40 градусів Цельсія. Лісові пожежі палають в Ізмірі, Бурсі, Текірдазі, Сакар'ї та Адані - там оголошено надзвичайну ситуацію. На боротьбу з вогнем кинуті наземні та повітряні пожежні команди. В Адані це призвело до трагедії — пожежний літак розбився під час спроби зачерпнути воду з прилеглої греблі. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Греції на країну обрушилася перша цього року сильна спека. Спека посилюватиметься весь наступний тиждень і досягне максимуму в 40-41 градус за Цельсієм у глибині країни.

Туристи і місцеві жителі в Іспанії та Португалії також готуються до спеки, оскільки температура там стрімко зростає. У Португалії можливі екстремальні температури до 44 градусів за Цельсієм, а подекуди й вище.

Португальська метеорологічна служба випустила попередження про спекотну погоду для всієї континентальної частини Португалії. Для більшої частини країни оголошено жовте попередження, а для деяких внутрішніх регіонів, схильних до особливого ризику високих температур, — помаранчеве.

А в Україні, навпаки, погода стала менше схожа на літню: на чотири області обрушилися штормові вітри, дощі та навіть град - сьогодні він накрив столицю. Там через негоду навіть тимчасово приспустили головний прапор України. За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до поліпшення погодних умов.

У Полтавській області через сильні пориви вітру понад тисячу будинків залишилися без світла. Штормовий вітер продовжує завдавати шкоди електролініям. Фахівці працюють над усуненням пошкоджень.

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця доби 28 червня та протягом доби 29 червня в Києві та області очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).