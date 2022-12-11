Анонімні джерела Bloomberg: Туреччина почала пропуск танкерів із російською та казахстанською нафтою

Один представник судноплавства, який знає ситуацію, сказав, що раніше заблоковані танкери тепер пропускають. Він попросив залишитися невідомим під час обговорення комерційного питання

Затримка танкерів у Босфорі, які чекали на перевезення російської та казахстанської сирої нафти через життєво важливі морські протоки Туреччини, здається, почала зменшуватися, пише Bloomberg із посиланням на одне конфіденційне джерело у судноплавстві.

Перелік транзитних танкерів, складений портовим агентом у неділю, показав, що чекають на прохід через протоки Босфор і Дарданелли 19 танкерів. Напередодні, у суботу, тут в очікуванні стояло 27 танкерів.

Один представник судноплавства, який знає ситуацію, сказав, що раніше заблоковані танкери тепер пропускають. Він попросив залишитися невідомим під час обговорення комерційного питання, уточнюють журналісти Bloomberg Алекс Лонглі та Аларік Найтінгейл.

Журналісти стверджують, що затор танкерів утворився, призупинивши мільйони барелів переважно казахстанської сирої нафти через санкції G-7 проти росії. Туреччина, ніби-то, сумнівалася, що нафтові танкери будуть застраховані від таких ризиків, як зіткнення та розлив — давніх екологічні проблеми цього регіону.

Уряд в Анкарі вимагав листів, які підтверджують, що кожна окрема відправка була покрита для транзиту, чому страховики спочатку чинили опір. США та Велика Британія вимагали від Туреччини переглянути свій підхід.

Але в суботу Туреччина розіслала страховикам зразок листа, який вона вважала б прийнятним як доказ покриття, згідно з інформацією офіційного представника судноплавства та звітом портового агента. Лист був схожий на версії, які вже були передані турецькій владі, що викликало оптимізм щодо знайденого рішення, повідомила журналістам неназвана особа.