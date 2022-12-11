Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Анонімні джерела Bloomberg: Туреччина почала пропуск танкерів із російською та казахстанською нафтою

11 грудня 2022, 18:29
Анонімні джерела Bloomberg: Туреччина почала пропуск танкерів із російською та казахстанською нафтою
Фото: УП
Один представник судноплавства, який знає ситуацію, сказав, що раніше заблоковані танкери тепер пропускають. Він попросив залишитися невідомим під час обговорення комерційного питання

Затримка танкерів у Босфорі, які чекали на перевезення російської та казахстанської сирої нафти через життєво важливі морські протоки Туреччини, здається, почала зменшуватися, пише Bloomberg із посиланням на одне конфіденційне джерело у судноплавстві.

Перелік транзитних танкерів, складений портовим агентом у неділю, показав, що чекають на прохід через протоки Босфор і Дарданелли 19 танкерів. Напередодні, у суботу, тут в очікуванні стояло 27 танкерів.

Один представник судноплавства, який знає ситуацію, сказав, що раніше заблоковані танкери тепер пропускають. Він попросив залишитися невідомим під час обговорення комерційного питання, уточнюють журналісти Bloomberg Алекс Лонглі та Аларік Найтінгейл.

Журналісти  стверджують, що затор танкерів утворився, призупинивши мільйони барелів переважно казахстанської сирої нафти через санкції G-7 проти росії.  Туреччина, ніби-то, сумнівалася, що нафтові танкери будуть застраховані від таких ризиків, як зіткнення та розлив — давніх екологічні проблеми цього регіону.

Уряд в Анкарі вимагав листів, які підтверджують, що кожна окрема відправка була покрита для транзиту, чому страховики спочатку чинили опір. США та Велика Британія вимагали від Туреччини переглянути свій підхід.

Але в суботу Туреччина розіслала страховикам зразок листа, який вона вважала б прийнятним як доказ покриття, згідно з інформацією офіційного  представника судноплавства та звітом портового агента. Лист був схожий на версії, які вже були передані турецькій владі, що викликало оптимізм щодо знайденого рішення, повідомила журналістам неназвана особа.


ТуреччинаБосфорнафта рф

Останні матеріали

Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Політика
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 11:56
Прикре самогубство
Cуспільство
Прикре самогубство "Дождя". російській опозиції варто змінити ідеологію, якщо вона дійсно прагне змінити владу
Дмитро Редько – 09 грудня 2022, 09:38
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Політика
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 13:09
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Політика
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 12:14
російські атаки на аеродроми: Україна завдає удару у відповідь – Мік Раян
Технології
російські атаки на аеродроми: Україна завдає удару у відповідь – Мік Раян
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 09:30
Атаки на російські авіабази та важка ситуація під Бахмутом – чергове зведення Тома Купера
Cуспільство
Атаки на російські авіабази та важка ситуація під Бахмутом – чергове зведення Тома Купера
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 15:56
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється