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Анонсовані внески до Фонду підтримки енергетики перевищили 1 млрд євро – Міненерго

17 грудня 2024, 12:51
Анонсовані внески до Фонду підтримки енергетики перевищили 1 млрд євро – Міненерго
Гроші планують спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури.
Загальний обсяг зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив 1 млрд євро.
 
Про це повідомляє Міненерго. 
 
Зазначається, що ці кошти Фонду спрямовуються на відновлення зруйнованої росією енергетичної інфраструктури і забезпечення невідкладних потреб громад в електропостачанні.
 
Відомство нагадало, що Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. За час свого функціонування він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері.
 
Донорами Фонду виступають державний та приватний сектор з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

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