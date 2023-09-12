"Антонов" починає виробництво дронів – Reuters
Про це повідомляє Reuters.
Відповідна інформація з’явилась на презентації головної оборонної групи країни.
"Новий центр безпілотників "Антонов" було відкрито з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг", - пише видання.
Попри продовження виробництва літаків новий центр безпілотників може краще задовольнити військові потреби України і надати інженерам підприємства більше роботи.
Досвід державного підприємства у виробництві вантажних літаків також буде використовуватись до безпілотників далекого радіусу дії, додало анонімне джерело для Reuters.
Це допоможе ЗСУ завдавати удари вглиб території росії.В листопаді минулого року в ДП "Антонов" заявили, що нова "Мрія" вже в процесі будівництва.