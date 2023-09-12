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"Антонов" починає виробництво дронів – Reuters

12 вересня 2023, 15:12
Фото: wartime.org.ua
Державне підприємство "Антонов" розширює виробництво безпілотників та диверсифікує основний бізнес вантажних літаків через вторгнення росії.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідна інформація з’явилась на презентації головної оборонної групи країни.  

"Новий центр безпілотників "Антонов" було відкрито з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг", - пише видання. 

Попри продовження виробництва літаків новий центр безпілотників може краще задовольнити військові потреби України і надати інженерам підприємства більше роботи. 

Досвід державного підприємства у виробництві вантажних літаків також буде використовуватись до безпілотників далекого радіусу дії, додало анонімне джерело для Reuters.

Це допоможе ЗСУ завдавати удари вглиб території росії.

В листопаді минулого року в ДП "Антонов" заявили, що нова "Мрія" вже в процесі будівництва.
дрониАнтонов

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