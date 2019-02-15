САП і НАБУ не відкриватимуть справу проти Тимошенко, - ОНОВЛЕНО

Розслідувати такі злочини може лише НАБУ

Генеральна прокуратура передала до Спеціальної антикорупційної прокуратури отриману заяву щодо ймовірного незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації Юлією Тимошенко.

У Генпрокуратурі зазначили, що 14 лютого отримали заяву про вчинення Юлією Тимошенко кримінальних правопорушень за статтями ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 - тобто щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування інформації.

Оскільки розслідувати такі злочини може лише НАБУ.

У прокуратурі додали, що розслідування таких злочинів може здійснювати лише НАБУ, а наглядати за справами – САП.

Оновлення: Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не планують розпочинати розслідування проти лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За його словами, САП і НАБУ не хочуть "гратись" у політику.

Правоохоронці не збираються відкривати провадження проти кандидатів у президенти напередодні виборів.

Як відомо, за три місяці (жовтень-грудень 2018) центральний штаб всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" витратив на рекламу на топ-телеканалах і білбордах 55 мільйонів гривень.

У листопаді повідомлялося, що партія Тимошенко витратила близько 100 млн грн за півроку на рекламу "Нового курсу".

Юлія Тимошенко є однією з 44 зареєстрованих кандидатів на президентських виборах 2019 року.

Нагадаємо, що відомий бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що ніколи не записував звернення на підтримку лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на виборах президента України.