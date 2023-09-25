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ПОЛІТИКА

Антирейтинг Байдена сягнув найвищої позначки за весь час його президентства – The Hill

25 вересня 2023, 08:31
Антирейтинг Байдена сягнув найвищої позначки за весь час його президентства – The Hill
Підтримка з боку основних виборчих груп зменшується.

Рейтинг несхвалення президента США Джо Байдена піднявся до 56%, що є найбільшим значенням за весь час його президентства, свідчать результати опитування NBC News, що були оприлюднені 24 вересня. 

Опитування також показало, що підтримка Байдена знижується серед виборців віком від 18 до 24 років – 46%, серед латиноамериканців – 43% і серед незалежних виборців, які матимуть вирішальне значення на загальних виборах, – 36%. Опитування продовжує відображати тенденцію, згідно з якою переважна більшість виборців висловлюють занепокоєння щодо Байдена, а також його ймовірного опонента на загальних виборах 2024 року – колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill. 

Лідерство Трампа на праймеріз Республіканської партії також різко зросло, він випереджає своїх опонентів на 43%, незважаючи на безліч юридичних проблем у вигляді чотирьох кримінальних звинувачень.

Згідно з опитуванням, Трамп був першим вибором серед республіканських виборців, які взяли участь у первинних виборах, – 59%, тоді як губернатор Флориди Рон ДеСантіс набрав лише 16%. Опитування також показало, що республіканці все частіше вважають, що Трамп повинен залишатися лідером Республіканської партії – 58%, що більше, ніж 49% у червні.

Виборці продовжують вважати вік 80-річного Байдена проблемою. 74% виборців заявили, що мають великі або помірні побоювання, що він не має розумових і фізичних здібностей бути президентом. У той же час 44% виборців сказали те ж саме про 77-річного Трампа. 

Кожен п'ятий виборець, який висловив занепокоєння щодо віку Байдена, сказав, що все одно проголосував би за нього, а не за Трампа. Гіпотетичне опитування 2024 року показує, що Трамп і Байден опинилися в глухому куті – по 46% серед зареєстрованих виборців. У червні Байден випереджав Трампа на 4% в аналогічному опитуванні.

Опитування NBC News проводилося 15-19 вересня, в ньому взяли участь 1 000 зареєстрованих виборців; загальна похибка в межах плюс-мінус 3,1%.

БайденрейтингпрезидентТрамп

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