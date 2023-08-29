Антитерористичний центр Чехії почав розслідувати діяльність Raiffeisen Bank у росії

Люди вважають, що залишаючись на російському ринку, він підтримує фінансування агресії проти України.

Національний антитерористичний центр Чехії проводить розслідування щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International. Причиною такої перевірки стала її діяльність у росії.

Про це заявив представник президії поліції Ондржей Моравчик, повідомляє ČT24.

Асоціація з прав громадян і підприємців Чехії звернулася до правоохоронних органів через те, що Raiffeisen Bank продовжує вести свою діяльність у рф.

Люди вважають, що залишаючись на російському ринку, він підтримує фінансування агресії проти України.

"На жаль, вони (банк - ред.) поповнюють бюджет російської держави у вигляді прибуткового податку, який використовує його для фінансування агресії проти України", - сказав ініціатор звернення Ладислав Пельцль, який сам є клієнтом банку.

Через можливу підтримку тероризму Асоціація з прав громадян і підприємців звернулася до правоохоронців з проханням порушити кримінальну справу проти Raiffeisen Bank International.

"Наразі ми займаємося цим, але про перебіг цього розслідування я жодної додаткової інформації надати не можу", - сказав Ондржей Моравчик.

Прес-служба Raiffeisen Bank відповіла, що прагне до подальшого скорочення ділової активності в росії.

"Група відповідає за підтримання цілісності банку в росії, в якому працюють понад дев'ять тисяч осіб", - йдеться в прес-релізі.

Банк не продав свій бізнес після вторгнення рф в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.

Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.