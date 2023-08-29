Антитерористичний центр Чехії почав розслідувати діяльність Raiffeisen Bank у росії
Національний антитерористичний центр Чехії проводить розслідування щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International. Причиною такої перевірки стала її діяльність у росії.
Про це заявив представник президії поліції Ондржей Моравчик, повідомляє ČT24.
Асоціація з прав громадян і підприємців Чехії звернулася до правоохоронних органів через те, що Raiffeisen Bank продовжує вести свою діяльність у рф.
Люди вважають, що залишаючись на російському ринку, він підтримує фінансування агресії проти України.
"На жаль, вони (банк - ред.) поповнюють бюджет російської держави у вигляді прибуткового податку, який використовує його для фінансування агресії проти України", - сказав ініціатор звернення Ладислав Пельцль, який сам є клієнтом банку.
Через можливу підтримку тероризму Асоціація з прав громадян і підприємців звернулася до правоохоронців з проханням порушити кримінальну справу проти Raiffeisen Bank International.
"Наразі ми займаємося цим, але про перебіг цього розслідування я жодної додаткової інформації надати не можу", - сказав Ондржей Моравчик.
Прес-служба Raiffeisen Bank відповіла, що прагне до подальшого скорочення ділової активності в росії.
"Група відповідає за підтримання цілісності банку в росії, в якому працюють понад дев'ять тисяч осіб", - йдеться в прес-релізі.
Банк не продав свій бізнес після вторгнення рф в Україну і продовжив працювати на російському ринку. У лютому Управління з контролю за іноземними активами США почало розслідування операцій RBI в росії, частково окупованих територіях Україні та Сирії.
Raiffeisen Bank International більше половини свого прибутку минулого року отримав на території Росії, де він заробив 2 млрд євро.