Антиукраїнська польська партія виступила проти вступу України в ЄС

Конфедерація закликає уряд Польщі заблокувати ідею прийняття України до Європейського Союзу.

Ультраправа партія "Конфедерація", відома своєю проросійською позицією, виступила проти вступу України в ЄС.



Про це 9 листопада заявив один із лідерів "Конфедерації" Міхал Вавер на пресконференції у Сеймі.

"Конфедерація закликає уряд Польщі, з якої б партії цей уряд не був сформований, заблокувати абсурдну ідею прийняття України до Європейського Союзу. На жаль, така ідея вже існує на рівні Брюсселя. Це потрібно великим корпораціям, які, мабуть, уже наситилися колоніальною територією, яку склала Центральна Європа. Їм потрібен новий простір, де вони зможуть представити свій капітал. В яких вони зможуть заволодіти компаніями. В якому вони зможуть просто заволодіти нерухомістю, українськими компаніями. Мета німецьких і французьких корпорацій – перетворити Україну на ще одну постколоніальну країну, де вони зможуть нав’язати свій порядок і свої правила. І цього зараз прагне Єврокомісія", - заявив він.



Нагадаємо, "Конфедерація" провалила жовтневі вибори до Сейму, набравши найменший відсоток голосів - 7,16%, а через одіозність партії з нею не хочуть блокуватися у коаліції інші польські політсили.