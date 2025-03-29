AP: росія готується до нового масштабного наступу

кремль планує провести багатоцільовий наступ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.

російські війська готуються розпочати новий військовий наступ на Україну. Журналісти дізналися нові подробиці.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, розпочавши новий наступ на Україну, глава кремля владімір путін хоче максимально посилити тиск на Україну і зміцнити позицію росії на переговорах про припинення вогню.

"Цей крок може дати главі кремля владіміру путіну всі підстави відкласти обговорення питання про припинення бойових дій на користь пошуку нових територій", - пишуть журналісти з посиланням на українських офіційних осіб, які висловилися на умовах анонімності.

За словами аналітиків і військових командирів на яких посилається АР, з наближенням весняного сезону бойових дій кремль планує провести багатоцільовий наступ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.

"Вони готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев'яти місяців, майже весь 2025 рік", - сказав у коментарі виданню український військовий аналітик Олексій Гетьман.

Деякі командири, з якими поспілкувалося видання, занепокоєні й тим, що Росія може перекинути сили з Курської області в інші райони на сході України.

За словами двох українських командирів, росія активізувала розвідувальні місії з метою виявлення і знищення вогневих позицій, безпілотних систем та інших об'єктів, що можуть завадити майбутньому наступу.

"Усе це може бути ознаками того, що в найближчому майбутньому готується напад", - сказав Гетьман.

Бої також посилилися в районі Покровська, одному з головних оборонних опорних пунктів України і ключовому логістичному вузлі в Донецькій області.

"За останні два місяці росіяни були значно виснажені. Протягом 10 днів березня вони взяли свого роду паузу", - сказав представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, у середині березня наступ відновився. "Це означає, що росіяни просто оговталися", - додав він.

Нагадаємо, у новій доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини і Бундесверу сказано,що російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО.

У звіті сказано, що російський диктатор владімір путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.