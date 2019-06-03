ПОЛІТИКА НОВИНИКиївський апеляційний суд повернув справу екс-президента Віктора Януковича в Оболонський райсуд Києва для виправлення помилок і роз'яснення вироку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Апеляційний суд повернув справу Януковича в Оболонський райсуд для виправлення і роз'яснення
На вирок подано п'ять апеляцій
Фото: tass.ru
Зазначено, що 5 березня колегія суддів Апеляційного суду ухвалила повернути матеріали справи Януковича в суд першої інстанції, повідомляє LB.ua.
Раніше президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення, використовував для виведення грошей з України шведський банк Swedbank.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.
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06 03 2019 11:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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