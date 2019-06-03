Апеляційний суд повернув справу Януковича в Оболонський райсуд для виправлення і роз'яснення

Київський апеляційний суд повернув справу екс-президента Віктора Януковича в Оболонський райсуд Києва для виправлення помилок і роз'яснення вироку.

Зазначено, що 5 березня колегія суддів Апеляційного суду ухвалила повернути матеріали справи Януковича в суд першої інстанції, повідомляє LB.ua.

Раніше президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення, використовував для виведення грошей з України шведський банк Swedbank.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.