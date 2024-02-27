Апеляційний суд у Британії підтвердив арешт літаків і яхт російських олігархів

Досі у Британії уряд не програв жодного судового процесу щодо антиросійських санкцій.

російські олігархи Євгєній Швідлєр та Сергєй Наумєнко 27 лютого програли апеляції, які оскаржували режим санкцій Великої Британії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Швідлєр, якого називають "правою рукою" олігарха Романа Абрамовіча, стверджував у суді, що зіткнувся з "серйозними труднощами" після того, як його приватні літаки були конфісковані Великою Британією, і відкинув припущення, що він є близькою довіреною особою президента росії владіміра путіна.

Окремо Сєргєй Наумєнко, російський забудовник, який не перебуває під санкціями, програв апеляцію щодо затримання його суперяхти в лондонському районі Кенері-Уорф.

Рішення були винесені на тлі більш широких урядових дискусій про конфіскацію близько 300 мільярдів доларів заморожених активів, що належать російському центральному банку. Прем'єр-міністр Ріші Сунак закликав західні країни бути більш агресивними в питанні арешту заморожених російських активів і передачі виручених коштів Україні для фінансування її оборони.

"Я погоджуюся з тим, що ці санкції є суворими і безстроковими. Щоб санкції були ефективними, необхідно заплатити серйозну ціну", – зазначив у рішенні суддя Рабіндер Сінгх.

"Апеляційний суд явно віддав значну перевагу уряду в питаннях зовнішньої політики. Якщо рішення залишиться в силі, це зробить практично неможливим для будь-якої особи, проти якої запроваджені санкції урядом Великої Британії, успішно оскаржити їх у суді", – заявили адвокати Швідлєра, зазначивши, що він оскаржуватиме рішення у Верховному суді.

У Великій Британії уряд поки що виграв усі судові позови, подані об'єктами санкцій.