Апеляційний суд залишив чинними максимальні терміни покарання Зайцевій і Дронову
"Апеляційні скарги адвоката, захисника Перепелиці (адвокат Дронова - Сергій Перепелиця, - ред.) і обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення", - йдеться в резолютивній частині рішення колегії суддів, оголошеної в середу головуючим Володимиром Протасовим, повідомля LB.ua.
Таким чином, вирок суду першої інстанції залишився без змін.
Разом з тим, суд частково задовольнив скаргу адвоката Зайцевої Юлії Плетньової в частині, що стосується виплат за цивільними позовами потерпілих. Плетньова просила суд пом'якшити покарання її підзахисній і засудити її до п'яти років позбавлення волі (замість 10 років в'язниці, - ред.) з позбавленням права керування транспортними засобами на два роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду. Вона також вважала, що відшкодування збитків потерпілим повинно бути не солідарним, як зазначено у вироку суду першої інстанції, а пайовим.
Перепелиця вимагав скасувати вирок суду першої інстанції і закрити кримінальне провадження щодо його підзахисного Дронова.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.
Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.
У ході судового засідання сторона обвинувачення стверджувала, що дівчина під час ДТП перебувала під впливом опіатів. У свою чергу захист заявила, що Зайцева вживала заспокійливе перед експертизою.
Версія захисту Зайцевої: у ДТП винен водій Touareg, який рухався на жовте світло світлофора. Захист Дронова це звинувачення спростовує, заявляючи, що водій Touareg їхав на зелене світло. Раніше Дронов проходив у справі як свідок. Пізніше суд відмовився визнати його потерпілим.
На початку листопада Геннадію Дронову повідомили про підозру у порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян"). З цієї ж статті звинувачують і Олену Зайцеву.
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