Апеляційний суд зменшив Трампові штраф з $454 млн до $175 млн

Трамп має сплатити цю суму впродовж 10 днів.

Апеляційний суд Нью-Йорка у понеділок задовольнив клопотання експрезидента США Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство і зменшив штраф з 464 млн доларів до 175 млн.



Про це повідомляє NBC News.

"Я дуже поважаю рішення Апеляційного суду і внесу 175 млн доларів готівкою, облігаціями, заставою або чим завгодно, що потрібно, - дуже швидко, протягом 10 днів, і я дякую апеляційному суду за оперативні дії", - сказав Трамп журналістам після виходу з зали суду в Нью-Йорку, вважаючи ухвалу суду своєю перемогою.

Суд також призупинив дію рішення, яке забороняло Трампу обіймати керівні посади в штаті.