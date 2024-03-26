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Апеляційний суд зменшив Трампові штраф з $454 млн до $175 млн

26 березня 2024, 10:05
Апеляційний суд зменшив Трампові штраф з $454 млн до $175 млн
Трамп має сплатити цю суму впродовж 10 днів.

Апеляційний суд Нью-Йорка у понеділок задовольнив клопотання експрезидента США Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство і зменшив штраф з 464 млн доларів до 175 млн.

Про це повідомляє NBC News.

"Я дуже поважаю рішення Апеляційного суду і внесу 175 млн доларів готівкою, облігаціями, заставою або чим завгодно, що потрібно, - дуже швидко, протягом 10 днів, і я дякую апеляційному суду за оперативні дії", - сказав Трамп журналістам після виходу з зали суду в Нью-Йорку, вважаючи ухвалу суду своєю перемогою.

Суд також призупинив дію рішення, яке забороняло Трампу обіймати керівні посади в штаті.

 

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