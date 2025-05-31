Apple не має наміру повертати виробництво до США — Bloomberg

Компанія занадто залежна від Китаю, щоб у найближчі роки перемістити виробництво.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження 25% мита на iPhone, якщо компанія Apple не перенесе виробництво з Китаю до Сполучених Штатів. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social минулого тижня. Але, як показує досвід попередніх торговельних ініціатив Трампа, подібні заяви часто залишаються на рівні риторики, а не реалізуються на практиці.

Водночас Bloomberg звертає увагу на нову книжку Apple in China, авторства журналіста Financial Times Патріка Макгі, яка вийшла 13 травня. У ній автор пояснює, чому Apple не має реальних передумов для перенесення виробництва з Китаю до США, навіть попри політичний тиск.

Китай — більше, ніж просто дешева робоча сила

Як пише Макгі, на початку виробництво в Китаї дійсно базувалося на дешевизні праці. Але з часом партнерство з китайськими компаніями трансформувалося у стратегічну модель, яка забезпечила Apple доступ до масштабного виробництва, високої якості та оперативного впровадження інженерних інновацій.

Apple, на відміну від багатьох інших компаній, не просто передавала технічні завдання підрядникам, а відправляла свої інженерні команди безпосередньо на виробничі лінії. Такий підхід дозволив зберігати контроль над кожним етапом виробництва і створити гнучку систему, яку складно повторити в іншій країні.

За підрахунками автора, вже до 2015 року щорічні інвестиції Apple у виробничу інфраструктуру Китаю сягнули $55 мільярдів — не враховуючи вартість комплектуючих. Компанія не лише вкладалася у ланцюги постачання, але й скуповувала рідкісні матеріали, будувала заводи разом із підрядниками та встановлювала ексклюзивне обладнання.

Завдяки цьому Apple отримала можливість масштабувати виробництво з неймовірною швидкістю. Наприклад, компанія могла демонтувати обладнання з одного майданчика й швидко перевезти його на інший — щось подібне реалізувати у США наразі практично неможливо.

Apple — небажаний, але ключовий союзник китайської стратегії

Наслідком такого тісного партнерства стало й те, що Apple мимоволі стала одним з найефективніших інструментів у реалізації китайської стратегії Made in China 2025, яка передбачає зменшення технологічної залежності від Заходу.

Китайські інженери, навчені у співпраці з Apple, сьогодні розвивають власні технології. Наприклад, Huawei вже створює пристрої, які можуть конкурувати або навіть перевершувати техніку Apple — попри санкції США. Як пише Макгі, Apple фактично прискорила розвиток китайського техсектору, навіть не маючи на це наміру.

Вихід із Китаю — майже нереалістичний

Незважаючи на дедалі суворіші правила в КНР щодо передачі технологій і зростання геополітичної напруги, Apple надто глибоко інтегрована у китайське виробництво. Повний вихід з регіону, навіть у довгостроковій перспективі, виглядає нереалістично. Попри зусилля з диверсифікації — зокрема, розширення присутності у В'єтнамі та Індії — китайський ринок залишається незамінним для Apple як з точки зору масштабу, так і ефективності.

Окрема частина книжки присвячена тому, якою ціною досягаються інновації. Колишні співробітники Apple згадують про надзвичайно виснажливі робочі умови, постійні переробки, вигорання та навіть трагедії. Китайські фабрики заповнені молодими працівниками, які отримують мінімальні зарплати, виконуючи фізично і психологічно складну роботу.

Макгі порівнює стилі лідерства в Apple, Foxconn та Комуністичній партії Китаю, зазначаючи, що попри різні ідеології, всі вони сповідують наджорстку модель управління, де ефективність часто ставиться вище за людський добробут.

Навіть якщо адміністрація Трампа повернеться до влади й справді запровадить 25% мита на продукцію Apple, це навряд чи змінить виробничу модель компанії. Apple — не просто залежна від Китаю, вона стала частиною його технологічного зростання. Умови, які забезпечує КНР, наразі не може відтворити жодна інша країна, зокрема й США.