Apple перестане випускати нові пристрої щороку – Bloomberg

Причина тому – низка невдалих запусків, зокрема недавні iPhone 16, які вийшли без обіцяних ШІ-функцій.

Apple протягом багатьох років радувала нас щорічними оновленнями своїх головних продуктів. Зазвичай виробник влаштовує попередній показ свого нового програмного забезпечення у червні, вересень присвячений iPhone і Apple Watch, а жовтень – Mac з iPad.

Проце повідомив Марк Гурман, авторитетний інсайдер з Bloomberg.

За його словами, цей цикл може скоро змінитися. Apple переосмислює підхід до випуску продуктів, зокрема iPhone.

Гурман пояснює, що необхідність у щорічних релізах створює надмірний тиск на розробників. Як наслідок, Apple стикається з проблемами при впровадженні нових функцій і забезпеченні якості пристроїв. Так, iPhone 16, які позиціювалися як перші iPhone, створені "з нуля для ШІ", не отримали обіцяних ШІ-функцій під час запуску, їхня поява очікується наприкінці жовтня.