Apple планує здивувати клієнтів і пожвавити продажі – WSJ

Apple планує випустити надтонкі iPhone і розкладні пристрої

Компанія Apple готує низку великих змін щодо дизайну та формату лінійки iPhone.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, наступного року компанія планує представити iPhone, який буде тоншим за нинішні 8-міліметрові пристрої. Передбачається, що цей смартфон буде дешевшим за моделі iPhone Pro, зокрема за рахунок спрощеної системи камер.

Крім того, Apple планує випустити два складні пристрої, повідомили джерела. Більший пристрій, призначений для використання як ноутбук, матиме екран, що розкладається до розміру, який можна порівняти з десктопними моніторами, – близько 19 дюймів (48,2 см). Дрібніший пристрій – iPhone-розкладачка, його дисплей розкладатиметься до розміру, що перевищує дисплей iPhone 16 Pro Max, пише The Wall Street Journal.