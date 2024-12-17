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Apple планує здивувати клієнтів і пожвавити продажі – WSJ

17 грудня 2024, 14:33
Apple планує здивувати клієнтів і пожвавити продажі – WSJ
Apple планує випустити надтонкі iPhone і розкладні пристрої

Компанія Apple готує низку великих змін щодо дизайну та формату лінійки iPhone.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела. 

За словами джерел, наступного року компанія планує представити iPhone, який буде тоншим за нинішні 8-міліметрові пристрої. Передбачається, що цей смартфон буде дешевшим за моделі iPhone Pro, зокрема за рахунок спрощеної системи камер.
 
Крім того, Apple планує випустити два складні пристрої, повідомили джерела. Більший пристрій, призначений для використання як ноутбук, матиме екран, що розкладається до розміру, який можна порівняти з десктопними моніторами, – близько 19 дюймів (48,2 см). Дрібніший пристрій – iPhone-розкладачка, його дисплей розкладатиметься до розміру, що перевищує дисплей iPhone 16 Pro Max, пише The Wall Street Journal.
 
Джерела відзначають, що обидва складні пристрої розроблялися роками, проте деякі важливі їх частини не були готові. Основною проблемою було покращення механізму, що дозволяє пристрою складатись і розкладатися, а також кришки дисплея – гнучкого матеріалу, що захищає складаний екран.
 
Складні смартфони, що є на ринку, наразі є недостатньо тонкими, легкими і енергоефективними за стандартами Apple, зазначає аналітик гонконгської Haitong International Securities Джефф Пу. Саме тому Apple зволікає з виходом у цей сегмент, каже він.
 
За словами джерел, компанія експериментувала з різними конструкціями, наприклад, розміщуючи дисплей зовні пристрою, коли він складений, проте віддала перевагу конструкції, що складається всередину.
 
Apple, ймовірно, насамперед представить ринку більший складний пристрій, щоб оцінити потенційний попит, хоча саме iPhone-розкладачка буде готова раніше. Топ-менеджери компанії хочуть випустити ці пристрої у 2026 році, але не виключають, що потрібно більше часу для вирішення всіх технічних проблем, кажуть джерела.

 

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