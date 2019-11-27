CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Apple почала показувати анексований Крим як частину Росії в додатку «Погода», але тільки з території Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple почав показувати анексований Крим як частину Росії
Ілюcтрація: Reuters
Про зміни повідомив глава комітету Держдуми з протидії корупції Василь Піскарьов після зустрічі з представниками російського підрозділу Apple, пишуть «РИА» Новини та «Интерфакс», передає "Громадське".
«Робота йшла поетапно ... Сьогодні вони доповіли, що всі помилки усунуті», — сказав Піскарьов
Нагадаємо, що Apple випустила Apple Music for Business - спеціальну підписку на музичний сервіс для брендів.
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