Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Apple почав показувати анексований Крим як частину Росії

Компанія Apple почала показувати анексований Крим як частину Росії в додатку «Погода», але тільки з території Росії.
Apple почав показувати анексований Крим як частину Росії Ілюcтрація: Reuters

Про зміни повідомив глава комітету Держдуми з протидії корупції Василь Піскарьов після зустрічі з представниками російського підрозділу Apple, пишуть «РИА» Новини та «Интерфакс», передає "Громадське".

«Робота йшла поетапно ... Сьогодні вони доповіли, що всі помилки усунуті», — сказав Піскарьов

Нагадаємо, що Apple випустила Apple Music for Business - спеціальну підписку на музичний сервіс для брендів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2019 16:30
ТЕГИ: Крим, Apple
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.