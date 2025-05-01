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ТЕХНОЛОГІЇ

Apple попередила користувачів iPhone у 100 країнах про шпигунське ПЗ

01 травня 2025, 21:58
Apple попередила користувачів iPhone у 100 країнах про шпигунське ПЗ
Фото: з вільного доступу
Apple не стала вдаватися в подробиці, хто стоїть за атаками, але порадила користувачам про всяк випадок активувати на смартфоні режим підвищеного захисту Lockdown Mode.

Компанія Apple розіслала попередження власникам iPhone у 100 країнах, повідомивши, що їхні гаджети стали жертвами шпигунського ПЗ. Серед постраждалих – журналісти, активісти та правозахисники.

"Apple виявила цільову атаку шпигунського ПЗ на ваш iPhone. Ця атака, найімовірніше, націлена саме на вас через те, ким ви є або чим займаєтеся. Будь ласка, поставтеся до цього попередження серйозно", йдеться в повідомленні, яке Apple розіслала своїм клієнтам.

На сьогодні відомо тільки про два підтверджені випадки подібних атак. Перший – італійський журналіст Чіро Пеллегріно, який отримав повідомлення від Apple, в якому корпорація прямо вказала, що атака має масовий характер. Другий – нідерландська правозахисниця Єва Влардингербрук.

Apple не стала вдаватися в подробиці, хто стоїть за атаками, але порадила користувачам про всяк випадок активувати на смартфоні режим підвищеного захисту Lockdown Mode, призначений для захисту від складних цифрових загроз.

Компанія вже не вперше надсилає подібні повідомлення. Торік Apple двічі повідомляла своїх користувачів у сотнях країн про те, що вони зазнали атаки невідомого шпигунського ПЗ.

AppleiPhoneкібератака

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