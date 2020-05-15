Apple придбала стартап, який працює з віртуальною реальністю
Про це повідомляє Apple Insider, передає Укрінформ.
«Apple підтвердила придбання каліфорнійського стартапу NextVR, що займається трансляцією заходів наживо з віртуальною реальністю», - йдеться у повідомленні.
Попри те, що наразі офіційно невідомо скільки коштувала фінансова операція, у ЗМІ з’явилася інформація про 100 мільйонів доларів США.
Як повідомляє портал, за останні кілька років Apple дуже багато інвестувала в віртуальну й доповнену реальність. Також відомо, що компанія працює над розробкою пари окулярів і шолома з віртуальною реальністю, які можуть з’явитися вже у 2022 році.
Цього року Apple вже придбала стартап Voysis, який займається покращенням голосової технології, та метеорологічний додаток Dark Sky.
Нагадаємо, що компанія Apple представила бюджетний iPhone SE 2020 з кнопкою Touch ID та однією камерою. Він схожий на iPhone 8, але має більш сучасні характеристики.
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