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Apple придбала стартап, який працює з віртуальною реальністю

«Apple підтвердила придбання каліфорнійського стартапу NextVR, що займається трансляцією заходів наживо з віртуальною реальністю»
Компанія Apple викупила стартап NextVR, який займається трансляцією заходів із віртуальною реальністю.
Apple придбала стартап, який працює з віртуальною реальністю Фото: Apple Insider

Про це повідомляє Apple Insider, передає Укрінформ.

«Apple підтвердила придбання каліфорнійського стартапу NextVR, що займається трансляцією заходів наживо з віртуальною реальністю», - йдеться у повідомленні.

Попри те, що наразі офіційно невідомо скільки коштувала фінансова операція, у ЗМІ з’явилася інформація про 100 мільйонів доларів США.

Як повідомляє портал, за останні кілька років Apple дуже багато інвестувала в віртуальну й доповнену реальність. Також відомо, що компанія працює над розробкою пари окулярів і шолома з віртуальною реальністю, які можуть з’явитися вже у 2022 році.

Цього року Apple вже придбала стартап Voysis, який займається покращенням голосової технології, та метеорологічний додаток Dark Sky.

Нагадаємо, що компанія Apple представила бюджетний iPhone SE 2020 з кнопкою Touch ID та однією камерою. Він схожий на iPhone 8, але має більш сучасні характеристики.

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15 05 2020 15:40
ТЕГИ: Apple, IT, стартап
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