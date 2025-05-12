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Apple роздумує про підвищення цін на iPhone, але боїться звинуватити Трампа – WSJ

12 травня 2025, 20:11
Apple роздумує про підвищення цін на iPhone, але боїться звинуватити Трампа – WSJ
Фото: Ukrinform
Китай, як і раніше, лідирує у виробництві дорогих моделей, що наражає корпорацію на торговий ризик.

Через торгові мита, що були введені адміністрацією президента Дональда Трампа, Apple змушена підвищити ціни на осінню лінійку iPhone 17. 

Про це повідомляє газета Wall Street Journal

Apple хоче "уникнути будь-якого сценарію", в якому їй доведеться пояснювати зростання цін митами Трампа проти Китаю, де виробляється кінцеве складання більшості айфонів, пише видання.  

Натомість Купертіно намагається пояснити подорожчання "новими елементами дизайну і функціями". 

Проте керівництво Apple також уникає повторення інциденту з Amazon, коли в квітні компанія оголосила про намір показувати покупцям, як нові мита впливають на вартість товарів, а Білий дім назвав це ворожим актом, і Amazon швидко заявила, що ця ідея "ніколи не була схвалена і не буде реалізована".

Через тиск на тлі торговельної війну між США і Китаєм, компанія Apple наростила запаси і перенесла виробництво техніки для ринку США в Індію. 

Гендиректор Apple Тім Кук раніше заявив, що більшість iPhone, відвантажених у США з квітня по червень, надійдуть з Індії. 

Проте пристроїв, що поставляються з Індії, недостатньо для покриття всього попиту на iPhone: моделі Pro і Pro Max, як і раніше, збиратимуть у Китаї. Незважаючи на те, що США і Китай нещодавно домовилися про тимчасове зниження митних тарифів на 90 днів, за ввезення смартфонів у США Apple, як і раніше, доведеться платити мито в розмірі 20%, додають журналісти.

 
СШАAppleiPhone

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