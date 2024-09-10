Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Apple та Google програли багатомільярдні судові справи з ЄС

10 вересня 2024, 17:04
Apple та Google програли багатомільярдні судові справи з ЄС
Рішення, оголошені судом, остаточні.

Компанія Apple Inc. програла судовий спір на 13 мільярдів євро (14,4 мільярда доларів), а Google — на 2,4 мільярда євро, що стало подвійним поштовхом до посилення протистояння Європейського Союзу з великими технологічними компаніями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Щодо Apple, то суперечка тривала навколо податкових пільг, наданих компанії в Ірландії. Єврокомісія розглядала ці пільги як порушення правил справедливої конкуренції. Ще в 2016 році регулятор закликав Apple заплатити штраф 13 млрд євро плюс відсотки. Суд ЄС у Люксембурзі підтримав рішення 2016 року.

Ще однією перемогою глави антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер стало рішення суду про те, що Google незаконно використовував домінування в пошуковій системі. Зокрема, як вважає ЄС, компанія за допомогою власного сервісу порівняння покупок забезпечувала собі несправедливі переваги на ринку.

"Важливо показати європейським платникам податків, що час від часу податкова справедливість може бути відновлена", - сказала Вестагер.

Головний виконавчий директор Apple Тім Кук раніше називав "політичною нісенітницею" рішення 2016 року зобов'язати компанію сплатити 13 мільярдів євро податків.

Вестагер вимагає від Ірландії стягнути цю суму, яка становить близько двох чвертей світових продажів комп'ютерів Mac. Гроші перебувають на депозитному рахунку.

В Apple та Google заявили про розчарування сьогоднішніми рішеннями суду.

Антимонопольні органи ЄС сподіваються, що поведінка Кремнієвої долини буде остаточно виправлена завдяки новому закону про цифрові ринки, який набув чинності минулого року.

GoogleAppleсудЄвросоюз

Останні матеріали

Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 14:14
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Політика
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 12:04
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 07:35
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється