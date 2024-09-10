Apple та Google програли багатомільярдні судові справи з ЄС

Рішення, оголошені судом, остаточні.

Компанія Apple Inc. програла судовий спір на 13 мільярдів євро (14,4 мільярда доларів), а Google — на 2,4 мільярда євро, що стало подвійним поштовхом до посилення протистояння Європейського Союзу з великими технологічними компаніями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Щодо Apple, то суперечка тривала навколо податкових пільг, наданих компанії в Ірландії. Єврокомісія розглядала ці пільги як порушення правил справедливої конкуренції. Ще в 2016 році регулятор закликав Apple заплатити штраф 13 млрд євро плюс відсотки. Суд ЄС у Люксембурзі підтримав рішення 2016 року.

Ще однією перемогою глави антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер стало рішення суду про те, що Google незаконно використовував домінування в пошуковій системі. Зокрема, як вважає ЄС, компанія за допомогою власного сервісу порівняння покупок забезпечувала собі несправедливі переваги на ринку.

"Важливо показати європейським платникам податків, що час від часу податкова справедливість може бути відновлена", - сказала Вестагер.

Головний виконавчий директор Apple Тім Кук раніше називав "політичною нісенітницею" рішення 2016 року зобов'язати компанію сплатити 13 мільярдів євро податків.

Вестагер вимагає від Ірландії стягнути цю суму, яка становить близько двох чвертей світових продажів комп'ютерів Mac. Гроші перебувають на депозитному рахунку.

В Apple та Google заявили про розчарування сьогоднішніми рішеннями суду.

Антимонопольні органи ЄС сподіваються, що поведінка Кремнієвої долини буде остаточно виправлена завдяки новому закону про цифрові ринки, який набув чинності минулого року.