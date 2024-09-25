Аpple таємно видалив 60 VPN-додатків з російського App Store

Загалом вже недоступно 98 додатків для обходу блокувань.

З липня по вересень цього року компанія Apple видалила 60 VPN-додатків із російського App Store. Загалом вже недоступно 98 додатків для обходу блокувань.

Про це пише видання "Медуза" м "Роскомсвобода, посилаючись на дослідження проєкту GreatFire.

GreatFire пише, що Apple "без зайвого галасу" видалила 60 VPN-додатків з російського App Store з липня по вересень 2024 року.

В той же час російський Роскомнадзор заявив, що планував заблокувати лише 25 застосунків. Або направляло відомство аналогічні запити після цього до Apple, невідомо.

Всього в російському App Store недоступно 98 додатків для обходу блокувань, серед яких популярні NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN та інші. Для дослідження експерти протестували 360 додатків.

Дослідження провели за допомогою платформи App Store Monitor, яка відстежує доступність застосунків у різних країнах.