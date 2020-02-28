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Apple відкриє магазини в Індії, щоб компенсувати "китайські" збитки

"Компанія відкриє свої перші фізичні магазини в Індії у 2021 році, а онлайн-магазини - пізніше цього року"
Як зазначається, Apple довелося отримати спеціальне схвалення уряду Індії, щоб відкрити магазин без місцевого партнера.
Apple відкриє магазини в Індії, щоб компенсувати "китайські" збитки Фото: AFP

Компанія Apple планує відкрити перші магазини в Індії у 2021 році, щоб компенсувати втрати на китайському ринку.

Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук на річних зборах акціонерів компанії, повідомляє "Економічна правда".

"Компанія відкриє свої перші фізичні магазини в Індії у 2021 році, а онлайн-магазини - пізніше цього року", - йдеться у повідомленні.

Перехід Apple в Індію, другий за величиною ринок смартфонів у світі, цілком очікуваний, але до цього моменту не було відомо, коли саме це станеться.

Як зазначається, Apple довелося отримати спеціальне схвалення уряду Індії, щоб відкрити магазин без місцевого партнера.

У 2018 році Індія змінила закони, які не дозволяли іноземним брендам відкривати монобрендові магазини в країні. Однак, Кук сказав, що Індія хотіла, щоб Apple відкрила свій магазин з місцевим партнером. Водночас глава Apple повідомив інвесторам, що не думає, що Apple стане комусь "добрим партнером", оскільки "нам подобається робити речі по-своєму".

На даний момент Apple продає свою продукцію через сторонні магазини в Індії. Але його продажі відстають від конкурентів в особі Samsung і Huawei.

У зв'язку з тим, що попит на продукти Apple в Китаї знижується компанія сподівається, що їй вдасться стимулювати зростання на інших ринках, що розвиваються, в першу чергу в Індії.

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28 02 2020 16:49
ТЕГИ: Apple, Індія
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