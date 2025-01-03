Apple виплатить $95 млн користувачам компенсації за шпигунство Siri

Корпорація записувала розмови під час випадкових активацій Siri і передавала ці записи стороннім рекламодавцям.

Компанія Apple виплатить $95 мільйонів для врегулювання колективного позову, у якому компанію звинувачують у шпигунстві Siri за користувачами.

Про це пише агенція Reuters.

Позивачі заявили, що після обговорення таких товарів, як кросівки Air Jordan та Olive Garden, їхні iPhone почали показувати рекламу цих продуктів, а ще один стверджував, що отримав рекламу медичних послуг після консультації з лікарем.

Позов був поданий ще в 2019 році, після того, як стало відомо, що записи розмов із Siri оброблялись працівниками Apple.

Тоді в окмпанії заявляли, що їм доводилося слухати конфіденційну медичну інформацію, угоди щодо продажу наркотиків, особисті моменти та інші приватні дані.

Apple і раніше не приховувала, що деякі записи Siri аналізуються людьми, але в політиці конфіденційності компанії на той момент не було чіткої згадки про це.

Позивачі кажуть, що Apple не повідомила споживачам про те, що їхні дані "регулярно записуються без їхньої згоди", і що вони не купували б пристрої Apple, якби знали про це.

В заяві компанія Apple оголосила, що "продовжує заперечувати всі звинувачення, зокрема, відкидає кожне твердження та вимогу позивачів".

Проте компанія вирішила досягти мирової угоди, аби уникнути подальших витрат на судовий процес і угода отримала попереднє схвалення суду.

Згідно із заявою, всі теперішні і екс власники або покупці пристроїв Siri в США, чиї конфіденційні або приватні повідомлення були отримані Apple між 17 вересня 2014 року та 31 грудня 2024 року, вважаються учасниками групи та можуть мати право на отримання компенсації.

Для визначення осіб, які можуть брати участь у врегулюванні, буде створено сайт протягом 45 днів, на якому клієнти, які придбали пристрої з функцією Siri, зможуть створити заявку на відшкодування. Інформацію про претензії збиратимуть до 15 травня 2025 року, після чого процес врегулювання завершиться, і виплати будуть здійснені тим, хто має на них право.

Кожен учасник групи зможе подати претензії на п’ять пристроїв з Siri та отримати до 20 доларів за кожен.