Арабські Емірати стали головним центром торгівлі золотом з росії – Reuters

Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом, адже західні санкції перекрили більшість експортних шляхів із росії.

Про це повідомляє Reuters.

В перші дні повномасштабної війни росії проти України багато міжнародних банків, логістичних провайдерів і афінажних компаній припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялось до Лондона.

Проте Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські злитки з березня минулого року і вже до кінця літа до рішення доєднались Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада і Японія.

Проте експортні записи показують, що російські виробники золота знайшли нові ринки збуту в країнах, які не запровадили санкції проти росії: ОАЕ, Туреччина і Китай.

Йдеться про майже 1000 поставок золота за минулий рік. З ОАЕ імпортували 75,7 тонни російського золота на $4,3 млрд.

Китай і Туреччина стали наступними найбільшими країнами-пунктами призначення, куди росія імпортувала близько 20 тонн у період за час війни. Разом з ОАЕ на ці три країни припадає 99,8% російського експорту золота.

"Існує ризик того, що російське золото може бути переплавлене, а потім знову потрапити на ринки США та Європи з прихованим походженням", – розповідає експерт із пошуку джерел золота в Організації економічного співробітництва та розвитку Луї Марешаль.

Комітет із золотих злитків при уряді ОАЕ заявив, що в державі діють чіткі й надійні процедури боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей та суб'єктами, що потрапили під санкції.

"ОАЕ продовжуватимуть відкрито і чесно торгувати зі своїми міжнародними партнерами, дотримуючись усіх чинних міжнародних норм, встановлених Організацією Об'єднаних Націй", – заявили в ОАЕ.