Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця Хав'єра Мілея

Що відомо про Хав'єра Мілея та хто його конкурент.

У неділю в Аргентині обрали новим президентом здавалося б аутсайдера перегонів, лібертаріанця Хав’єра Мілея. Жереб випав саме на політика з радикальними поглядами, в сподіваннях виправити економіку, яка постраждала від тризначної інфляції, загрозливої ​​рецесії та зростання бідності.

Про це пише Reuters.

Офіційні результати показали, що Мілей отримав майже 56% проти 44% його суперника, міністра економіки Серхіо Масси, який, як пишуть західні медіа, поступився у своїй промові. Обранню його кандидатури завадила передусім потужна економічна криза в країні за два десятиліття, саме час коли він керував міністерством.

"Очевидно, що результати не такі, як ми очікували. Я зв'язався з Хав'єром Мілеєм, щоб привітати його, - сказав Масса. - Зі завтрашнього дня відповідальність за забезпечення певності в країні належить йому".

Мілей обіцяє економічну "шокову терапію". У його плани входить закриття центрального банку, відмова від песо та скорочення видатків. Потенційно болючі реформи, які резонували серед виборців, розгніваних економічною нестабільністю.

Мілей також висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а путіна назвав "автократом".

"Я приніс український прапор, здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке росія вчинила в Україні", — сказав він.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван привітав Мілея з обранням і народ Аргентини — з проведенням вільних і справедливих виборів.

Мілея також привітав експрезидент США Дональд Трамп "Весь світ спостерігав! Я дуже пишаюся вами. Ви перевернете свою країну з ніг на голову і по-справжньому зробите Аргентину знову великою!" — написав він у соцмережах.