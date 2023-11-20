Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця Хав'єра Мілея

20 листопада 2023, 09:08
Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця Хав'єра Мілея
Джерело: satelitepampa
Що відомо про Хав'єра Мілея та хто його конкурент.

У неділю в Аргентині обрали новим президентом здавалося б аутсайдера перегонів, лібертаріанця Хав’єра Мілея. Жереб випав саме на політика з радикальними поглядами, в сподіваннях виправити економіку, яка постраждала від тризначної інфляції, загрозливої ​​рецесії та зростання бідності.

Про це пише Reuters

Офіційні результати показали, що Мілей отримав майже 56% проти 44% його суперника, міністра економіки Серхіо Масси, який, як пишуть західні медіа, поступився у своїй промові. Обранню його кандидатури завадила передусім потужна економічна криза в країні за два десятиліття, саме час коли він керував міністерством.

"Очевидно, що результати не такі, як ми очікували. Я зв'язався з Хав'єром Мілеєм, щоб привітати його, - сказав Масса. - Зі завтрашнього дня відповідальність за забезпечення певності в країні належить йому".

Мілей обіцяє економічну "шокову терапію". У його плани входить закриття центрального банку, відмова від песо та скорочення видатків. Потенційно болючі реформи, які резонували серед виборців, розгніваних економічною нестабільністю.

Мілей також висловив готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а путіна назвав "автократом".

"Я приніс український прапор, здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке росія вчинила в Україні", — сказав він.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван привітав Мілея з обранням і народ Аргентини — з проведенням вільних і справедливих виборів.

Мілея також привітав експрезидент США Дональд Трамп "Весь світ спостерігав! Я дуже пишаюся вами. Ви перевернете свою країну з ніг на голову і по-справжньому зробите Аргентину знову великою!" — написав він у соцмережах.

вибориАргентинапрезидент

Останні матеріали

Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється