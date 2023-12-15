Аргентина передасть Україні два гелікоптера – ЗМІ

Вони призначені для виконання рятувальних місій.

Аргентина розглядає можливість передачі Україні двох гелікоптерів Ми-171Е, які були придбані в росії.

Місцеве видання Pucara Defensa повідомляє, що домовленості були досягнуті під час візиту до Буенос-Айреса Президента України Володимира Зеленського.

"Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні", – розповіли у виданні.

За даними джерел видання, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів у перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 із запасів Данії.

На даний момент обидва гелікоптери з номерами H94 та H95 виведені з експлуатації. Вони досягли своєї межі до проведення планової дефектації та інших ремонтних робіт.

Контракт на постачання двох російських Ми-171Е Аргентині був підписаний наприкінці серпня 2010 року в Буенос-Айресі. Це була перша закупівля Аргентиною техніки російського виробництва.

Вартість продажу оцінювалася у €20 млн. Контракт також передбачав навчання аргентинських льотчиків та технічних фахівців. При покупці було передбачено опціон ще на три машини, який так і не був реалізований.