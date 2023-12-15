Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Аргентина передасть Україні два гелікоптера – ЗМІ

15 грудня 2023, 16:21
Аргентина передасть Україні два гелікоптера – ЗМІ
Papagayonews
Вони призначені для виконання рятувальних місій.

Аргентина розглядає можливість передачі Україні двох гелікоптерів Ми-171Е, які були придбані в росії.

Місцеве видання Pucara Defensa повідомляє, що домовленості були досягнуті під час візиту до Буенос-Айреса Президента України Володимира Зеленського.

"Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні", – розповіли у виданні.

За даними джерел видання, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів у перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 із запасів Данії.

На даний момент обидва гелікоптери з номерами H94 та H95 виведені з експлуатації. Вони досягли своєї межі до проведення планової дефектації та інших ремонтних робіт.

Контракт на постачання двох російських Ми-171Е Аргентині був підписаний наприкінці серпня 2010 року в Буенос-Айресі. Це була перша закупівля Аргентиною техніки російського виробництва.

Вартість продажу оцінювалася у €20 млн. Контракт також передбачав навчання аргентинських льотчиків та технічних фахівців. При покупці було передбачено опціон ще на три машини, який так і не був реалізований.

Аргентинадопомога Українігелікоптери

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється