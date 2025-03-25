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Аргентина розсекретить документи про нацистів, які втекли після Другої світової війни

25 березня 2025, 16:53
Аргентина розсекретить документи про нацистів, які втекли після Другої світової війни
Papagayonews
За словами прем'єр-міністра Аргентини не має "причин захищати цю інформацію"
Президент Аргентини Хав'єр Мілей доручив розсекретити документи, які містять відомості про нацистів із Німеччини, які знайшли притулок у країні після завершення Другої світової війни.
 
Про це повідомив глава уряду Аргентини Гільєрмо Франкос, інформує аргентинське інтернет-видання Infobae.
 
За словами прем'єр-міністра Аргентини, Мілей не має "причин захищати цю інформацію". Він додав, що про публікацію цієї інформації президента Аргентини попросив американський сенатор-республіканець Стів Дейнс.
 
Основні дані, за словами Дейнса, зберігають у міністерстві оборони й фінансових установах.
 
"Був указ, який наказує звільнити всі ці архіви, але цього ніколи не було зроблено. Президент стверджує, що це архіви частини історії Аргентини і їх потрібно оприлюднити", – повідомив Франкос.
 
Аргентинавійна в Україніросія окупанти

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