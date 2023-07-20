Аргентина розвернула судно з російським паливом

Державна енергетична компанія Enarsa через санкції відмовилася прийняти вантаж російського зрідженого природного газу та змусила танкер повернутися в море.

Про це пише Bloomberg.

Аргентинський міністр економіки Серхіо Масса заявив місцевому телеканалу C5N, що чиновники заблокували доставку палива через санкції.

Водночас Аргентина, яка має надлишок природного газу через теплу зиму, не вводила санкції проти росії.

"Enarsa заблокувала постачання, тому що воно порушує контракт, оскільки це компанія, яка потрапила під санкції", - сказав Масса.

Торговий дім Gunvor Group Ltd, який займався постачанням, наголосив, що угода щодо СПГ була законною та прозорою.

"Транзакція відповідає всім економічним санкціям, зокрема санкціям Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Аргентина не вводила жодних санкцій проти росії", - йдеться в заяві Gunvor.

Зазначається, що судно Flex Artemis завантажило газ, який походить з Ямалу, у французькому терміналі Монтуар-де-Бретань 25 червня. Пізніше воно вирушило до аргентинського СПГ-терміналу в Баїя-Бланка, підійшовши до нього 14 липня, проте вже 18 червня повернуло назад, не доставивши вантаж.