Аргентина виходить із ВООЗ

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей вирішив вивести країну зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Рішення ухвалене через "глибокі розбіжності в управлінні охороною здоров'я".

"Президент Хав’єр Мілей доручив міністру закордонних справ Херардо Вертейну вивести Аргентину з ВООЗ", - сказав Адорні.

За його словами, це рішення ґрунтується на "глибоких розбіжностях в управлінні охороною здоров'я" під час пандемії COVID-19, що "разом з урядом колишнього президента країни Альберто Фернандеса призвело до найбільшого карантину в історії людства та відсутності незалежності від політичного впливу деяких держав".

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ.