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Аргентина виходить із ВООЗ

05 лютого 2025, 18:57
Аргентина виходить із ВООЗ
Фото: Espresso TV
Рішення ухвалене через "глибокі розбіжності в управлінні охороною здоров'я".
Президент Аргентини Хавʼєр Мілей вирішив вивести країну зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Рішення ухвалене через "глибокі розбіжності в управлінні охороною здоров'я".
 
Про це заявив речник президента Аргентини Мануель Адорні під час пресконференції, пише Ambito.
 
"Президент Хав’єр Мілей доручив міністру закордонних справ Херардо Вертейну вивести Аргентину з ВООЗ", - сказав Адорні.
 
За його словами, це рішення ґрунтується на "глибоких розбіжностях в управлінні охороною здоров'я" під час пандемії COVID-19, що "разом з урядом колишнього президента країни Альберто Фернандеса призвело до найбільшого карантину в історії людства та відсутності незалежності від політичного впливу деяких держав".
 
Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ.

 

АргентинаВООЗвійна в Україніросія окупанти

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