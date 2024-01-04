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CУСПІЛЬСТВО

Аргентина закликала Британію повернути спірні Фолклендські острови

04 січня 2024, 14:54
Аргентина закликала Британію повернути спірні Фолклендські острови
Papagayonews
Аргентинці називають ці острови Мальвінськими.

Нещодавно сформований аргентинський уряд закликав Велику Британію повернути Фолклендські острови. Країна пропонує провести переговори, щоб вирішити територіальну суперечку.

Про це йдеться в заяві аргентинського Міністерства закордонних справ.

Дипломати зазначили, що Генасамблея ООН визнала острови спірною територією і закликала уряди Аргентини й Великої Британії до перемовин.

За даними аргентинського МЗС, низка регіональних і міжнародних організацій «висловилися за права Аргентини на суверенітет у питанні Мальвінських островів» і закликали Лондон до початку переговорів.

"Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету згідно з положеннями відповідних резолюцій Генасамблеї. У цьому контексті уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, що передбачає предметний і конструктивний діалог з усіх питань, що становлять спільний інтерес, з метою створення атмосфери довіри, сприятливої ​​для відновлення переговорів", — йдеться в повідомленні.

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час передвиборчої кампанії заявляв про намір повернути острови.

Фолклендські острови — важливий перевалочний пункт з Атлантики в Тихий океан. У 1833 році Британія захопила ці острови й оголосила їх колонією, що обурило Аргентину, яка вважала територію своєю. 2 квітня 1982 року аргентинські війська захопили Фолкленди, але вже 5 квітня Лондон направив туди бойову флотилію. За 74 дні конфлікт завершився перемогою Британії.

Фолклендські островиАргентинаБританія

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