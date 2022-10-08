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Археологи знайшли у Туреччині водопровід віком 2,5 тисячі років

Товсті труби з обпаленої глини, які ми виявили під час розкопок на території стародавнього міста Даскілейон, відносяться до IV століття до нашої ери
На заході Туреччини, у провінції Баликесір, археологи знайшли водопровідну мережу, якій 2,5 тисячі років.
Археологи знайшли у Туреччині водопровід віком 2,5 тисячі років Фото: АА
Про це повідомляє  TRT Haber.
 
"Товсті труби з обпаленої глини, які ми виявили під час розкопок на території стародавнього міста Даскілейон, відносяться до IV століття до нашої ери", - розповів керівник розкопок, викладач кафедри археології Університету Мугли професор Каан Ірен.
 
За його словами, вода надходила в місто цими трубами після проходження через невеликий басейн. Воду доставляли з джерела на березі озера Маньяс, яке існувало в той час і місцезнаходження якого ще не вдалося встановити.
 
Труби дуже добре збереглися, чого не можна сказати про вапняний розчин, який використовували для їх скріплювання.
 
Розкопки у цьому місці тривали з 1954 року (після виявлення міста Даскілейон у 1952-му) до 1960 року, потім були поновлені у 1988 році. Два роки тому археологи знайшли в Даскілейоні унікальну маску грецького бога Діоніса.
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10 08 2022 18:58
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