Ар'єв про будівництво "Стіни": Наша країна іншого виходу не має

Бельгія має намір підтримати санкції проти громадян РФ, які причетні до атаки і захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці

Глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв .

"Зустріч делегації ПАРЄ з міністром закордонних справ Бельгії тривала півтори години. Цікава і відверта розмова, з якої ми дізналися, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу", - повідомив глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook.

Він додав, що міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс вважає, що Україні не варто будувати стіну з РФ.

"Я зауважив, що ми будуємо не стіну, а військову фортифікацію і будувати чи ні та що саме, залежить лише від того, в якій ситуації перебуває та чи інша країна. Наша іншого виходу не має", - зазначив Ар'єв.